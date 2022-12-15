2022 Katar Dünya Kupası'nda artık final için geri sayıma geçildi. Fransa, Fas'ı Hernandez ve Kolo'nun golleriyle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Katar'da finalin adın Arjantin-Fransa oldu.





Büyük heyecana sahne olan Fransa-Fas karşılaşması öncesinde Kylian Mbappe'nin bir yıl önceki kehaneti gerçeğe dönüştü. İşte ayrıntılar..

GOL PERDESİ ERKEN AÇILDI

Heyecan dolu karşılaşma golle başladı. Dev müsabakanın 5. dakikasında sağ kanattan gelişen Fransa akınında Varane'ın derinlemesine pasıyla savunma arkasına sarkan Griezmann'ın ortaya çevirdiği topu penaltı noktası sağında önüne alan Mbappe şutunu çekti.

Savunmadan sekip sol çapraza açılan topu kale alanı içinden Hernandez voleyle tamamladı ve kaleci Bono'nun yanından geçen top yakın köşeden ağlarla buluştu.





Opta'nın verilerine göre Theo Hernandez, 1958'den bu yana Dünya Kupası yarı finallerindeki en erken golü Fas filelerine gönderdi.

2022 Dünya Kupası'nda Fas Milli Takımı geriye düştüğü bu gol ile turnuvada ilk kez geriye düştü. Oynanan maçlarda kalesinde sadece 1 gol gören Fas, yediği tek golü Nayef Aguerd kendi kalesine atmıştı.

LLORIS HATA YAPMADI

Müsabakanın 10. dakikasında orta alanda baskıyla topu kapan Fas'ta Ounahi rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topla sol çaprazdan ortaya doğru katetti ve yayın gerisinden sağ ayağıyla uzak köşeye sert vurdu.

Soluna iyi uzanan Lloris muhteşem bir kurtarış yaptı ve topu çelmeyi başardı.





GIROUD DİREĞE TAKILDI

Fransa Milli Takımı'nda Konate'nin savunmadan uzun gönderdiği topla sol kanattan bir anda boş durumda ceza alanına sokulan Giroud sol ayağının üstüyle yakın köşeye çok sert vurdu, direğin dışına çarpan top yandan dışarı gitti.

SAISS OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Fas, Fransa ile karşı karşıya geldiği sırada Afrika Temsilcisinin kaptanı ve ayrıca Süper Lig 'de Beşiktaş forması giyen Romain Saiss karşılaşmanın 21. dakikasında oyuna devam edemedi ve yerini Amallah'a bıraktı.





FAS GOLE ÇOK YAKLAŞTI

44. dakikada Fas, sağ taraftan korneri kullandı. Ceza alanında savunmadan seken topa El Yamiq röveşata vurdu, top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında El Boufal ceza yayı üzerinden şansını denedi ancak şutu auta gitti.

FRANSA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Kritik maçın 79. dakikasında Mbappe bir anda ceza alanında Fas savunmasının arasına daldı, karambolden çıkan top Kolo'nun önünde kaldı ve Fransız yıldız topu ağlara yollamakta zorlanmadı.

Maçın geri kalanında gol sesi çıkmadı ve Fransa kritik müsabakayı 2-0 kazanarak finale yükseldi. Horozların finaldeki rakibi Arjantin oldu.





MBAPPE'NIN KEHANETİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Fransa-Fas karşılaşması öncesinde Mbappe'nin sosyal medyada yer alan videosu gündeme bomba gibi düştü. Ocak 2022'de Fas'ın yıldızı Hakimi ile bir maç öncesinde konuşan Mbappe, Dünya Kupası'nda Fas ile karşılaşacaklarını ve bu mücadeleden galibiyetle ayrılacaklarını ifade etti.

Fas'ın yıldızı Achraf Hakimi'nin videoda Mbappe'ye "Seni ezeceğim" ifadelerini kullandı. Video kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.

Videoda Mbappe, "Fas ile karşılaşacağız ve onları yeneceğiz. Arkadaşımı yok etmeliyim. Bu kalbimi kırıyor ama futbol nasıldır bilirsiniz..." dedi.

Hakimi ise "Seni ezeceğim" diyerek karşılık verdi.

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FRANSA TARİH YAZDI

Fas'ı 2-0 mağlup ederek Finalde Arjantin'in rakibi olan Fransa 2002'den sonra üst üste ikinci kez finale çıkan ilk takım oldu.

Opta verilerine göre 2002'den (Brezilya) bu yana üst üste iki Dünya Kupası'nda finale yükselen ilk takım Fransa oldu. 1990'da Almanya bunu başaran ilk Avrupa ekibi olmuştu. (Skorer)