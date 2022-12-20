Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e penaltılar sonucunda mağlup olarak kupaya ulaşamayan Fransa'nın kadrosunda sadece iki futbolcunun Fransız kökenli olması dikkat çekti.

Finalde Arjantin'e yenilen Fransa'nın turnuva kadrosunda Fransız kökenli olarak sadece Rabiot ve Pavard yer aldı. Bu iki isim dışındaki futbolcuların çoğunluğunu Afrikalı isimler oluşturuyor. Fransa Milli Takımı'nda turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan Kylian Mbappe başta olmak üzere 13 futbolcu Afrika kökenli. Altın ayakkabı alan Mbappe, Kamerun asıllı. Kongolu ve İtalyan asıllı futbolcuların Fransız oyunculardan fazla olması da dikkat çeken başka bir detay oldu. 24 kişilik kadrolarında sakatlığı nedeniyle Benzema yer almazken; golcü oyuncunun kökeni ise Cezayir.

GRIEZMANN'IN ANNESİ ALMAN, BABASI PORTEKİZLİ

Milli takım tercihini Fransa'dan yana kullanan ve 2014 yılından beri milli formayı giyen Antoine Griezmann'ın annesi Alman, babası ise Portekizli.

3 İSPANYOL, 1 İTALYAN VAR

Kadrosunda 2 Fransız kökenli futbolcu bulunan Fransa Milli Takımı'nda 13 Afrikalı futbolcunun yanı sıra 3 İspanyol, 1 İtalyan, 1 Filipinli ve sömürge adalarından gelen 3 futbolcu yer alıyor. Dünya Kupasını 2'inci tamamlayan Fransa'nın kadrosunda yer alan futbolcuların etnik kökenleri şöyle:

Hugo Lloris: Katalan

Alphonse Areola: Filipinler

Steve Mandanda, Axel Disasi, Kolo Muani: Demokratik Kongo Cumhuriyeti

Jules Kounde: Benin

Lucas Hernandez, Theo Hernandez: İspanya

William Saliba: Anne Kamerun, Baba Lübnan

Dayot Upamecano: Gine Bissau

Raphael Varane: Martinik

Marcus Thuram, Kingsley Coman: Guadeloupe

Ibrahima Konate, Youssouf Fofana: Mali

Aurelien Tchouameni: Kamerun

Eduardo Camavinga: Angola

Matteo Guendouzi: Fas

Kylian Mbappe: Anne Cezayir, Baba Kamerun

Antoine Griezmann: Anne Almanya, baba Portekiz

Olivier Giroud: İtalya

Ousmane Dembele: Moritanya ve Senegal

Andrien Rabiot ve Benjamin Pavard: Fransa

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)