Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak Fransa Milli Futbol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps Galatasaray 'da forma giyen 22 yaşındaki Boey hakkında da kararını verdi.

Yıldızlar kadroda

Teknik direktör Didier Deschamps Benzema, Giroud, Griezmann, Mbappe, Varane gibi yıldızlarını kadroya çağırdı. Fransa son olarak oynanan 2018 Dünya Kupası'nın şampiyonu olmuştu.

Kante ve Pogba yok

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala N'Golo Kante'nin ardından yeni sakatlıktan çıkan Paul Pogba'nın da bu turnuvada forma giyemeyeceği öğrenilmişti.

İyileştikten sonra Juventus'da çıktığı idmanda bir kez daha sakatlanan Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta, "Neyazık ki Pogba, Katar'da olmayacak" demişti.

Boey'e kötü haber

Mukiele, Gusto, Soppy ve Pavard gibi yıldızlarla forma savaşı içine giren Galatasaraylı Boey, Fransa Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulamadı. Deschamps, Bayern Münih'te forma giyen Benjamin Pavard'ı tercih etti. Kamerun Milli Takımı'nın teklifini, Fransa Milli Takımı'nı beklediğini ifade ederek reddeden Boey bu sezon ligde 11 maçta görev aldı. Bir kez asist yapan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarına 10 kez şut pası verdi. 15 kez başarılı dripling yapan Boey, 77 kez top kazanmayı başardı. Sahada kaldığı süre boyunca 14 kez isabetli orta yapmayı başaran Boey, savunmada 89, hücumda ise 44 bire bir mücadeleden galip çıktı.

Fransa'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Areola, Lloris, Mandanda;

Defans: L. Hernandez, Theo Hernandez, Kimpembe, Koundé. Konaté, Pavard, Saliba, Upamecano, Varane;

Orta Saha: Camavinga, Fofana, Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni, Veretout;

Forvet: Benzema, Coman, Dembélé, Giroud, Griezmann, Mbappé, Nkunku