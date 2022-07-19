Siyah-beyazlı takımda gözden düşen isimlerden biri olan Kevin N'Koudou için transfer teklifi geldiği iddia edildi.

27 yaşındaki N'Koudou için Fransız kulüplerinin ilgisi sürüyor. Siyah-beyazlı kanat oyuncusunu Lorient ekibi transfer etmek istiyor. Bu konuda Lorient ciddi. Beşiktaş yöneticileri, futbolcunun transferiyle ilgili gereken kolaylığı sağlamayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

2019'dan beri Beşiktaş forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. Kamerun ve Fransa vatandaşlığı bulunan N'Koudou için Transfermarkt verilerine göre 4.2 milyon Euro değer biçiliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Kamerunlu futbolcu geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 644 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti. 2020-21 sezonunda 41 maçta 9 gol 5 asist üreten futbolcu, ilk sezonu olan 2019-20'de ise 32 maçta 4 gol 2 asistlik katkı verdi. (Takvim)