Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, elemelerde D Grubu'nda yer alıyor. Horozlar, ilk maçında evinde Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı. Didier Deschamps'ın öğrencileri, ikinci maçında ise bugün Kazakistan deplasmanına çıkacak. Ancak bu maçın önüne geçen detay ise Fransızlar'ın katettiği mesafe oldu. Horozlar, ortalama 12bin 742 kilometre çapı bulunan Dünya'da, Kazakistan'ın başkenti NurSultan'a ulaşabilmek için tam 5 bin 558 km'lik bir yolculuk yaptı. Fransızlar'ın yolculuğu ise sadece bununla sınırlı kalmayacak. Deschamps'ın ekibi, Kazakistan maçı sonrasında Bosna Hersek'e gitmek için de 5 bin 423 km daha yol kat edecek.