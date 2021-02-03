Yaşanan küresel salgın nedeniyle birçok sektör gibi, futbol ve medya sektörü de zor bir sürecin içerisine girdi. Dünyanın tüm liglerinde pandemi şartlarına uyum süreci yaşanırken Fransa’da patlak veren yayıncı krizine bir türlü çözüm bulunamıyor.

Mediapro isimli İspanyol kuruluş, 800 milyon Avro karşılığında Fransa ligi yayın haklarının %80’ini almış, fakat anlaşmasını tek taraflı olarak erken sonlandırınca Fransa ligi yayıncısız kalmıştı. Açılan yeni ihaleye katılım süreci sona ermesine rağmen uzun yıllar Fransa ligini yayınlayan beIN ve Canal+’ın ihaleye katılım için başvuruda bulunmamaları, ayakta kalmakta güçlük çeken ve sıcak nakit arayışında olan Fransız kulüpleri ile futbol otoritelerinde endişeye yol açtı. Eğer yakın zamanda bir yayıncı kuruluş bulunmazsa Fransız futbolseverler, Mbappe ve Neymar gibi Dünya yıldızlarının da yer aldığı Fransa ligini televizyonlarından takip edemeyecekler.

İspanyol Mediapro’nun henüz yolun başında çekilme kararı almasıyla birlikte yeni yayın ihalesi için uzun yıllar Fransa ligini yayınlayan beIN ve Canal+’ın kapılarının çalındığı fakat cevap alınamadığı da haberlere yansımış durumda. Bir başka iddia ise isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yöneticinin Fransız basınına, “Eğer Ligue 1 (Fransa 1. Futbol Ligi) yönetimi anlaşma konusunda bir adım atarsa beIN hala masaya oturabilir” şeklinde demeç verdiği yönünde.

Futbol, Fransız ekonomisine doğrudan ya da dolaylı olarak her yıl 7.5 milyar Avro katkıda bulunuyor. Hal böyleyken Fransız otoritelerinin endişesini anlamak pek güç değil.

MİNİ YORUM

Bilindiği üzere Türkiye Futbol Federasyonu de sezon sonunda yeni bir yayın ihalesi açılacağını resmi kanallarla duyurarak, ligi yeniden pazarlayabileceği mesajı vermişti. Son dönemlerde oldukça tartışılan yayıncı kuruluşla ilgili son kararı vermeden önce TFF bir kez daha tüm kartları masaya yatırarak, tekrar düşünmeli. Zira Fransız futbolunun ve kulüplerin durumu ortada. Mbappe ve Neymar gibi süper starların yer aldığı bir ligin yayıncı bulamadığı dönemde TFF, 20 yıllık yayıncısını, üstelik de pandemi döneminde ödemelerini yapıyorken değiştirip değiştirmemeyi iki kere düşünmeli.