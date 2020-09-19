Fransa’da Uğurcan çılgınlığı

Sörloth transferinden kasasına yaklaşık 12milyon Euro koymaya hazırlanan Trabzonspor’da sürpriz bir yolcu daha olabilir. O isim; Uğurcan Çakır.

Geçen sezondan bu yana Avrupa devlerinin radarında bulunan Uğurcan için tam 4 Fransız kulübü devrede. Ligue 1’in köklü ekiplerinden Lyon’un yanı sıra Rennes, Nice ve Lille, Milli file bekçisi ile ilgileniyor. Menacerler vasıtasıyla kulübe 15 milyon Euro civarı öneriler sunulurken, Trabzonspor Yönetimi ise kesinlikle resmi teklif gelmeden menacerler ile transferi görüşmeme kararı aldı. Bordo-Mavililer’in Uğurcan için belirlediği bonservis bedeli de tam 25 milyon Euro.

İşi Başkan’a bıraktı

Daha önce İngiliz kulüplerinin de istediği Uğurcan konusunda Trabzonspor, 25 milyon Euro’nun altına inmemişti. Başarılı eldiven, transfer konusunda sözü Başkan Ahmet Ağaoğlu’na bırakmış durumda. Uğurcan, alt yapısından yetiştiği Trabzonspor anlaşmadıkça hiçbir kulüp ile görüşmeyeceğini yönetime iletti.