Fransa’da Türkiye sesleri! Tüm stat inledi

Fransa’da Türkiye sesleri... A Milli Takımımız, Stade de France’daki mücadelede müthiş bir taraftar gücüyle mücadele etti. Öyle ki 81 bin kişi kapasiteli statta, tam 30 bin Türk vardı. Maçtan önce Fransız futbolcular ısınmak için sahaya çıktığında, tribünlerden yükselen uğultu ve yuhalamalar, ev sahibi ekipte şok etkisi yarattı. Özellikle İstiklal Marşımız okunduğu sırada hem futbolcuların hem de taraftarların coşkusu görülmeye değerdi. Marşın ardından, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlarıyla, Suriye’de Barış Pınarı Harekâtı’na devam eden Mehmetçiklerimize tam destek verildi. Karşılaşma boyunca da statta Türkler’in tezahüratları ve top Fransızlar’ın ayağına geldiğinde ıslık sesleri duyuldu.

Bakan Kasapoğlu yalnız bırakmadı

Fransa ile Türkiye arasındaki maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi. Müsabaka öncesi milli takım idmanında yer alarak moral ziyaretinde bulunan Bakan Kasapoğlu, Fransa ile oynanan kritik maçı tribünden takip etti.

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