Bir dönem Galatasaray 'ı da çalıştıran ve eleştirilerin odağında olan Igor Tudor, sarı-kırmızılı ekibin ardından Avrupa'nın farklı takımlarında görev yaptı.

Futbolcularla sorun yaşadığı iddia edildi

Udinese, Hellas Verona, Juventus gibi takımlarda çalışan Tudor, bu yaz Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın başına geçti. Tudor'un göreve başlamasıyla birlikte Fransa basını adeta çalkalandı. Hırvat çalıştırıcı ve futbolcular arasında sorunlar olduğu gündeme düştü.

Futbolcular şikayet etti

Sabah'ın haberine göre; sezon başında Fransız basını, takımın tecrübeli oyuncularından Dimitri Payet'in başkandan görüşme talep ederek Tudor'u istemediklerini dile getirdiği iddia edildi. Tudor'un takımla iletişimden memnun olmayan oyuncular, tecrübeli çalıştırıcıyla da görüşerek sıkıntılarını dile getirdi. Sezon öncesi yaşanan bu sorunların ardından Tudor'un takımdan gönderileceği iddia edilse de 44 yaşındaki teknik direktör takımda kaldı.

Marsilya sezona farklı girdi

Fransa'da yeni sezona oldukça dikkat çekici başlayan Marsilya, sezon öncesi yaşanan sıkıntıları unutmuşa benziyor. Ligin ilk 6 haftasında yenilgi yüzü görmeyen Marsilya, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle 16 puan toplayarak zirveye yerleşti. PSG'nin önünde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Tudor'un öğrencileri, taraftarlarının da güvenini kazanmayı başardı.

Fransa'da işleri tersine döndüren Igor Tudor, Şampiyonlar Ligi'nde de Tottenham, Frankfurt ve Sporting'in olduğu grupta boy gösterecek. Ligue 1'de gelecek hafta Marsilya, Lille'i sahasında ağırlayacak.