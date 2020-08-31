Fransa'da son 24 saatte 5 bin 413 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 5 bin 413 vaka görüldü.

31 Ağustos 2020, Pazartesi 00:25 Son Güncelleme:
- A +
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 413 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı 5 binin üzerinde seyretmeye devam ediyor. 

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 5 bin 413 artışla 277 bin 943'e yükseldi. Son 24 saatte hastanelerde 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 606'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 402'si yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 535 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı kısmen arttı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...