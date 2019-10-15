Fransa’da tarihi akşamlardan birini yaşadık. sansürlediler 2020 yolunda Konya’da eze eze yendiğimiz Horozlar’a ilk yarıda biraz fazla pozisyon verdik ama kalecimiz Mert ile savunmamız devleşti, ikinci devrede şartlar eşitlendi. 76’da ilk hatamızda golü yedik, ancak 30 bin taraftarımızın müthiş desteğiyle Ay-Yıldızlılar hiç pes etmedi.

Sadece 5 dakika sonra sağ bekimiz Kaan Ay han sol açıkta nefis bir kafayla durumu beraberliğe getirdi. Gecenin finalinde Fransa’dan, son Dünya Şampiyonu’ndan 4 puan almış, zirvedeki yerini ko rumuş bir Türkiye olarak ayrıldık! Biz bu yola baş koyduk; Avrupa Şampiyonası’na ‘Lider’ gideceğiz. Helal olsun Şenol Güneş, helal olsun çocuklar...

Maçı yayınlayan ve dağıtan Fransız rejisi, görüntülerde sansür uyguladı! Özgürlükçü Fransızlar (!), A Milli Takımımız’ın goldeki asker selamını ekranlara getirmedi. Yetmedi, skandal maç sonunda da devam etti! Oyuncularımız, seyircimizin bulunduğu tribünlere koştu, yine asker selamı verdi ama Fransız rejisi yine ‘yokmuş’ gibi davrandı.