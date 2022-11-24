Dünya Kupası D Grubu'nda önceki gün Fransa, ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yendi. Zorlu mücadelede 2 kez rakip fileleri havalandıran Fransız Olivier Giroud da ülke tarihine geçti. Fransa adına 2 gol atan Giroud, 36 yaşındaki futbolcu, milli takım kariyerinde 51. kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Tecrübeli oyuncu, böylece ülkenin ve dünyanın efsane golcülerinden Thierry Henry'nin rekoruna ortak oldu. Giroud, eğer milli takımda bir gol daha atmayı başarırsa, Fransa Milli Takımı'nın en çok gol atan oyuncusu olarak kayıtlara geçecek.







