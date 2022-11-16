2022 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Fransa, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nkunku'nun sakatlığını ve kadrodan çıkarıldığını duyurdu. Detaylar...

Fransa resmen açıkladı

Fransa Milli Takımının sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Christopher Nkunku antrenmanda sakatlandı ve Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldı. Tüm takım, Christopher'ın üzüntüsünü paylaşıyor ve bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor." ifadeleri yer aldı.

Fransa'da sakatlık baş ağrıtıyor

Christopher Nkunku'nun Dünya Kupası kadrosundan çıkarılmasının ardından Fransa Milli Takımı'nda sakatlık sayısı 5'e yükseldi. Fransa'da Mike Maignan, Presnel Kimpembe, N'Golo Kante ve Paul Pogba sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilememişti.

Muani kadroya dahil edildi

Nkunku'nun Fransa Milli Takım kadrosundan çıkarılmasının ardından Didier Deschamps, Eintracht Frankfurt forması giyen 23 yaşındaki santrfor Randal Kolo Muani'yi kadroya davet etti.







