A Milli Futbol Takımımızın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda oynayacağı Hollanda, Norveç ve Letonya maçlarının aday kadrosu açıklanırken Fransa'da forma giyen oyuncularımız, merak edilen durumlarına rağmen milli takım kadrosunda yer aldılar. Kadrolar açıklanmadan önce Fransa'da kulüp başkanları milli takımların durumunu yakından etkileyecek bir karara imza atmışlar ve 17 Mart Çarşamba günü toplanan Ligue 1 ve Ligue 2'deki kulüplerin başkanları, corona virüs tedbirleri kapsamında ortak görüşle Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelere milli oyuncuları yollamama kararı almışlardı.

Sonrasında Fransa'daki karantina sınırlaması gevşetildi ve Fransız olmayan oyunculara da milli takıma gitme imkanı ortaya çıktı. Avrupa'da milli takımlara giden oyuncuların 7 günlük karantina zorunluluğu da bulunmayacağı açıklandı.

Federasyonun yaptığı görüşmeler sonucunda milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Umut Meraş, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik özel uçakla Türkiye'ye gelecekler. Sonrasında döndüklerinde de sadece test olacak ve karantina zorunluluğu uygulamasına girmeyecekler.

Fransa liglerinde forma giyen ve Afrika'da milli takımlarına giden oyuncular ise döndükten sonra 7 günlük zorunlu karantina sürecini yaşayacaklar.

Çağrı Davran | FANATİK ÖZEL



