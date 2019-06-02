A Milli Takımımızın UEFA EURO 2020 Elemeleri'ndeki rakiplerinden Fransa, hazırlık maçında Bolivya'yı 2-0 mağlup ederken, Mbappe'nin sakatlığıyla sarsıldı.

Kylian Mbappe, sol ayak bileğine gelen sert müdahale sonrası sekerek soyunma odasına gitti. Devre arasında TMC mikrofonlarına Mbappe'nin sakatlığıyla ilgili açıklamalarda bulunan Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, ''Önümüzde önemli bir maç var. Ne olduğunu bilmiyoruz ama risk almak istemedik." şeklinde konuştu.

Kylian Mbappe'nin A Milli Takım'a karşı oynayıp oynamayacağı bilinmiyor. A Milli Takım, Fransa'yı 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da konuk edecek.