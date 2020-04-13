Fransa’da liglerin başlayacağı tarih belli oluyor! 17 Haziran...

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Birinci Futbol Ligi’nin (Ligue 1) 17 Haziran’da yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi. Fransız L’Equipe gazetesinin haberine göre, Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP) toplantısında futbol karşılaşmalarının geleceği ele alındı.

LFP’nin Ligue 1 karşılaşmalarını 17 Haziran’da başlatıp 25 Temmuz’da bitirmeyi hedeflediği kaydedildi. Haberde, mücadelelere seyirci alınıp alınmayacağı yönünde bir karar verilmediği ifade edildi.

ANKARA (AA)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’da karantina süresinin 11 Mayıs’a kadar uzatıldığını ve 11 Mayıs tarihinde itibaren aşama aşama duruma göre normal hayata dönüleceğini açıkladı. 11 Mayıs tarihinde semptomlara sahip olan herkesi test edebilecek kapasitede olacaklarını da ekledi.



