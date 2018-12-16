Fransa Basketbol Ligi'nde Cholet, haftaya damgasını vuran bir galibiyete imza attı.
Tecrübeli koç Erman Kunter, takımın başına geçmesinin ardından 10 günde Cholet'ye sihirli bir dokunuşta bulundu.
Ligin son sırasındaki Cholet, 13. hafta maçında Nanterre'yi konuk etti.
Cholet 77-77'lik normal sürenin ardından maçı uzatmaya taşıdı. Uzatma bölümünde rakibine 21-15'lik üstünlük sağlayan Cholet, bu sezonki 3. galibiyetini elde etti.
Fransa'da unutulmaz başarılara imza atan Erman Kunter, 10 gün önce göreve geldiği Cholet'yle ligin güçlü ekiplerinden birini devirmeyi başardı.
Basket Dergisi