Yaklaşık 2 hafta önce Fransa'nın Başkent'i Paris'te dikkat çekici bir olay yaşandı. PSG'nin Kadın Takımı'nın oyuncusu Kheira Hamraoui (31), futbolcu arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra takım arkadaşı Aminata Diallo'nun (26) kullandığı araçla restorandan ayrıldı. Yolda iki maskeli kişi aracı zorla durdurdu ve Hamraoui'nin direkt bacaklarını hedef alarak ona demir sopalarla saldırdı. Olay sonrasında ilk olarak Diallo, Hamraoui olayıyla ilgili gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.

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Sorguya çekilecekler...

Devam eden soruşturmada işin içine bir dönem Barcelona'da forma giyen Fransız Eric Abidal dahil oldu. Olayda kullanılan bir telefon çipinin, Abidal'a ait olduğu iddia edilerek, eski futbolcunun da sorguya çekileceği belirtildi. Son olarak Le Monde Gazetesi, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Abidal'in, geçmişte Hamraoui ile gizli bir ilişki yaşadığı ve kadın futbolcuya saldırı emrini, intikam için Abidal'in eşi Hayet'in verdiğini yazdı. Hayet'in de polise ifade vermeye çağrılacağı konuşuluyor.

İfadesi de ortaya çıktı

Olay anında da saldırganların Hamraoui'ye, "Demek evli erkeklerle ilişkiye giriyorsun" dediği belirtildi. L'Equipe Gazetesi, Hamraoui'nin polise verdiği ifadede, "Bana saldıran kişi, araçtan beni çekti ve demir çubukla direkt bacaklarımı hedef aldı. Kendimi ellerimle korumaya çalıştım. Her şey çok hızlı gelişti. Başka araçların geldiğini görünce kaçtılar ve onları kaybettik. Muhtemelen yakınlarda bir araba kaçmaları için onları bekliyordu" dediğini vurguladı.

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