Fransa’da işler karışıyor

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, önceki gün ülkede futbol sezonunun devam etmeyeceğini açıkladı. Ancak Ligue 1 yönetimi tam tersi bir tutum sergiliyor. 11 Mayıs’ta idmanları başlatıp 17 Haziran- 25 Temmuz arasında ligi bitirmeyi hedefleyen yönetim, bugün yeniden bir araya gelecek. Bu toplantının ardından hükümet ve lig yönetimin yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.