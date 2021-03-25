Fransız basını, Hollanda karşısında hat trick yapan Burak Yılmaz'ı manşetlerine taşıdı.

Fransız spor gazetesi L'Equipe, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetini okuyucularına, "Türkiye, Hollanda'yı Burak Yılmaz'ın hat-trick'i sayesinde yendi." başlığıyla duyurduğu haberde Burak ile ilgili, "Onun maçıydı. Lille golcüsü Burak Yılmaz, hat-trick yaptı ve Hollanda'ya karşı Türkiye'nin başarısının büyük bir bölümünü oluşturdu. Savunmaya karşı güçlü ve güçlü olan Türkler, Hollanda'ya mükemmel darbeyi vurdu" ifadelerini kullandı.

"Akşamın adamı"

Milli futbolcumuza övgüler yağdıran France Football ise "Türk kaptanı şüphesiz akşamın adamı. Gruplu bir dizilişin ön saflarında izole edilen ve toptan yoksun kalan Burak Yılmaz, yakaladığı en ufak bir fırsatı dönüştürdü.

"Burak Hollanda'yı ezdi"

Fransa'da yayın yapan So Foot spor dergisi de, "Burak Yılmaz ve Türkiye, Hollanda'yı ezdi" başlığıyla verdiği haberde, A Milli Takım'ın 2015'te Konya'da aldığı 3-0'lık galibiyetin ardından Hollanda'ya bir kez daha üstünlük kurduğu, Burak Yılmaz'ın da 3 golle yıldızlaştığı vurgulandı.





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