Fransa'nın ligleri iptal etmesi Avrupa'da şok etkisi oluştururken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, diğer ülkelerle ligleri bitirmeleri için görüşmeler yapmaya başladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Fransa Başbakanı Edouard Philippe, futbolun ardından diğer branşların da sona erdirildiğini açıkladı. Philippe liglerin yeniden başlayamayacağını belirterek, "Özellikle futbol olmak üzere profesyonel ligler yeniden başlayamaz. Büyük bir spor karşılaşmasına ya da 5 bin kişiden oluşan herhangi bir toplantı için polis izni gerekecek" ifadelerini kullandı. Başbakanın yaptığı açıklamaların ardından konuşan Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, "Liglerin kesinlikle bittiğini düşünüyorum. Ligue 1, Ligue 2, Ulusal Lig ve Kadınlar Ligi oynanmayacak" ifadelerini kullandı. Bugün bir toplantı yapacak olan federasyon, önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edecek olan kulüplerle ilgili görüşecek.

İHA