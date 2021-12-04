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Fransa'da flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası: '30 milyon Euro'ya gider'

Genç yıldızla Marsilya ve Lyon’un çok yakından ilgilendiğini belirten Fransız basını, “Transferde rakam 30 millyon Euro’ya kadar çıkabilir” ifadesini kullandı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 14:51 Son Güncelleme:
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Fransa'da flaş Kerem Aktürkoğlu iddiası: '30 milyon Euro'ya gider'

Önceki gün Galatasaray 'la 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun ismi bir kez daha transfer iddiasıyla anılıyor. 

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Fransa Ligi'nin yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras isimli gazeteci, milli futbolcuyla Lyon ve Marsilya'nın çok yakından ilgilendiğini söyledi. Gras, "Kerem, Fransa'da iki büyük takımın transferi için uğraştığı özel bir futbolcu. Lyon ve Marsilya onu kadrosuna katmak istiyor. Kerem'in bonservisi 30 milyon Euro'ya kadar çıkarabilir. Lyon-Marsilya rekabetinde her şey olabilir" ifadesini kullandı. 

Kerem'in yeni sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor.

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