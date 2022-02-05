Sezon başında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'dan Fransa'nın Rennes takımına transfer olarak büyük bir sürprize imza atan genç kaleci Doğan Alemdar yükselişini sürdürüyor. 19 yaşındaki genç file bekçisi sezon başında transfer olduğu Rennes için ilk maçına Lens karşısında çıkmıştı. Ocak ayında Rennes formasını Ligue 1'de üç kez giyen Doğan Alemdar kalesinde üç gol gördü.

9 şutun 6'sını kurtardı

Genç kaleci, Fransa Ligue 1'de Ocak ayının en iyi genç futbolcusu ödülünün sahibi oldu. Doğan, çıktığı üç maçta kalesine gelen 9 isabetli şutun 6'sında gole izin vermemiş, 3 gole ise engel olamamıştı. Kayserispor altyapısında yetişen genç file bekçisi sezon başında 3.5 milyon Euro karşılığında Rennes'e transfer olmuştu.







