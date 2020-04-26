Fransız İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM), koronavirüse karşı uygulanan bazı tedavilerin sonucunda yan etki gördüğünü bildirenlerin sayısında artış olduğunu açıkladı. 10 Nisan'da yaklaşık 100 yan etki vakası olduğunu belirten ajans, bu sayının 22 Nisan 321'e çıktığını ve yüzde 80'inin ağır durumlar olduğunu duyurdu.

Vakaların yaklaşık üçte ikisinde yan etkilerin verilen ilaçla doğrudan bağlantılı olabileceği sonucuna varıldı. Bunların yarısından fazlasının hidroksiklorokin kullanıcıları olduğu, diğer vakaların ise Kaletra isimli ilaçtan kaynaklandığı ifade edildi.

Yan etki görenlerin sayısı bildirilenlerden daha fazla

Fransa'da tedavinin yan etkileri nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4 olduğu ve hepsinin hidroksiklorikine bağlı olduğu düşünülüyor. Sıtma hastalığına karşı da kullanılan bu ilaç, bazı hastalarda kalp ritmi bozukluğuna, daha ağır vakalarda ise ölüme yol açabiliyor.

Kaletra ilacı ise karaciğere, sindirim sistemine, kalbe ve damarlara zarar verebiliyor.