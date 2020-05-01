Fransa'da, yeni tip Corona virüs(Kovid-19) hastalarında immün plazma tedavisine izin verildi.

Ulusal İlaç ve Sağlık Ürünleri Güvenliği Ajansından (ANSM) yapılan açıklamada, daha önce sadece klinik denemeler için izin verilen immün plazma tedavisinin artık Kovid-19 hastalarında uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Açıklamada, "ağır durumda olan hastaların yaşama şansını yükseltmek" amacıyla bu tedaviye izin verildiği kaydedildi.

Bazı verilerin iyileşen hastalardan alınan plazmanın virüse karşı aktif antikorlar içermesi nedeniyle virüsü taşıyan kişilerin hastalığı atlattığı ifade edildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24 bin 376'ya yükseldiği Fransa'da, 4 bin 19'u yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 283 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Türkiye'de plazma tedavisi 6 Nisan'da başladı

Plazma tedavisine Türkiye'de ilk olarak 6 Nisan'da Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başlanmıştı.

Başarı elde edilmesinin ardından değişik illerdeki üniversite araştırma hastaneleri ile devlet hastanelerinde de bu tedaviye geçilmişti. İyileşen birçok Kovid-19 hastası da plazma bağışında bulunmuştu.

Bu yöntem daha önce başka ülkelerde de kullanılmıştı.