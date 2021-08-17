Fransa’da Cengiz Ünder şov

Önceki sezon Roma'dan, Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder, Premier Lig'de bekleneni verememişti. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, İngiltere'de tüm kulvarlarda çıktığı 23 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi. Milli futbolcumuz, bu sezon da Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya'ya kiralık olarak gitti. Yıldız futbolcu, ilk maçında Montpellier deplasmanına çıktı. Mavi-Beyazlılar, 2 farklı geriye düştü. Cengiz'in golü ile geri dönüşün fitili yandı, Marsilya maçı 3-2 kazandı. Cengiz, ikinci maçında ise Bordeaux karşısında yine 11'deydi.

Kendine hayran bıraktırdı

24 yaşındaki genç futbolcu, takımının ilk golünü attı. Ancak Marsilya, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Cengiz elinden yapsa da maç 2-2 bitti. Fakat Cengiz Ünder, 2 haftada sergilediği performans ile teknik heyetin beğenisini kazanırken, taraftar da kendisine hayran kaldı. Sezon sonunda ise Cengiz'in göstereceği performansa göre Marsilya'nın, milli futbolcumuzun bonservisini almak için harekete geçebileceği bilgisine ulaşıldı.