Fransa’da Cengiz Ünder şov
Marsilya forması ile çıktığı ilk maçta fileleri sarsan Cengiz Ünder, önceki gün de Bordeaux'ya golünü attı. 24 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı süre içerisinde takımı Marsilya için elinden geleni yapsa da 2-2'lik beraberliği önleyemedi.
Önceki sezon Roma'dan, Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder, Premier Lig'de bekleneni verememişti. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, İngiltere'de tüm kulvarlarda çıktığı 23 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de gol pası verdi. Milli futbolcumuz, bu sezon da Fransa'nın köklü ekiplerinden Marsilya'ya kiralık olarak gitti. Yıldız futbolcu, ilk maçında Montpellier deplasmanına çıktı. Mavi-Beyazlılar, 2 farklı geriye düştü. Cengiz'in golü ile geri dönüşün fitili yandı, Marsilya maçı 3-2 kazandı. Cengiz, ikinci maçında ise Bordeaux karşısında yine 11'deydi.
Kendine hayran bıraktırdı
24 yaşındaki genç futbolcu, takımının ilk golünü attı. Ancak Marsilya, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı. Cengiz elinden yapsa da maç 2-2 bitti. Fakat Cengiz Ünder, 2 haftada sergilediği performans ile teknik heyetin beğenisini kazanırken, taraftar da kendisine hayran kaldı. Sezon sonunda ise Cengiz'in göstereceği performansa göre Marsilya'nın, milli futbolcumuzun bonservisini almak için harekete geçebileceği bilgisine ulaşıldı.