Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın Fransa'nın EURO 2020 aday kadrosunda Karim Benzema'ya da yer vereceği ileri sürüldü.

Deschamps'ın akşam saatlerinde açıklayacağı kadroda Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema'nın da yer alması bekleniyor. Yıldız futbolcu en son 8 Ekim 2015'te Fransa Milli Takımı'nın formasını giymişti. Horozlar'ın Ermenistan'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada Benzema, 2 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

33 yaşındaki futbolcu, 2015'te eski takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks kaseti ile şantaj yapmakla suçlandığından beri Fransa Milli Takımı'na çağrılmamıştı.







