﻿﻿﻿Fransa’da, gelecek sezon EuroLeague’de mücadele edecek ASVEL Villeurbanne'ın oyuncusu Alpha Kaba da dahil olmak üzere altı basketbolcunun yer aldığı bir şike skandalı ortaya çıktı.

ASVEL forması giyen Alpha Kaba ile Fos-sur-Mer’den Xavier Galliou ve Mamadou Dia, L’Equipe gazetesinin haberine göre yasa dışı bahis oynadıkları iddiası nedeniyle Fransa Ligi disiplin kurulu önünde ifade verecekler.

Dosyada ismi geçen altı oyuncudan üçünün profesyonel oyuncular olduğu belirtildi ve tüm oyuncular kendi takımlarına bahis yaparken, bir oyuncu ise önemli bir maçta kendi takımının mağlubiyeti yönünde bahis yapmıştı.