Fransa’da 3.etabı Ewan kazandı

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) üçüncü etabını, Lotto Soudal takımından Avustralyalı sporcu Caleb Ewan 05.17.42’lik derecesiyle kazandı. Nice-Sisteron şehirleri arasında gerçekleşen 198 kilometrelik etabın sonunda sarı mayonun sahibi ise değişmedi. 2. etap zaferiyle birlikte sarı mayoyu giyen Fransız Julian Alaphilippe genel klasmanda 13.59.17’lik derecesiyle yerini korudu. Yarış bugün Sisteron-O.Merlette arasında 160.5 kilometrelik 4. etapla devam edecek. Mücadele TSİ 14.20’de başlayıp, EuroSport’tan yayınlanacak.