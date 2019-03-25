Son şampiyonada kupayı finalde Portekiz’e kaptıran Fransa, yazın Rusya’da gerçekleşen finallerde Dünya Kupası’nı kaldırmıştı. Son oynanan Uluslar Ligi’nde ise averajla Hollanda’ya geçildikleri için Haziran’da yapılacak dörtlü finale kalamadılar. Cuma günü Moldova deplasmanında 4-1’le rakiplerini adeta antrenman maçı havasında yenerlerken, Giroud, Griezmann ve Mbappe yine boş geçmeyerek skor üretmeyi başaran isimler oldular. Bu maç öncesinde Martial ile Lucas Digne’nin sakatlıkları halen sürüyor.

İzlanda 2017 yılı sonuna kadar sergilediği performansla büyük sempati kazanmıştı. Ancak Rusya’daki finallerden bugüne Uluslar Ligi de dahil olmak üzere oynadıkları 7 resmi maçta 6 yenilgi, 1 beraberlik ile büyük düşüş yaşadılar. Gruptaki ilk maçlarında da Andorra karşısında rahat bir galibiyet beklenirken, 2-0’da kaldılar. Sigurdarson sakatlığı nedeniyle forma giymiyor, Andorra karşısında oyundan çıkan kaptan Gunnarsson’un durumu ise netlik kazanmadı.

İSTATİSTİKLER NE DİYOR?

• Fransa son 18 maçta sadece 1 yenilgi aldı. (MS1)

• Fransa evinde oynadığı son 4 maçın 3’ünü kazandı. (MS1)

• İzlanda, Andorra maçından önceki 15 maçta hiç kazanamadı. (MS1)

• Fransa’nın son 6 maçının 4’ü 2.5 Gol Üstü sonuçlandı. (2.5 Gol Üstü)

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ ÜST!

Misli.com üyelerinin bu maçla ilgili tercihleri %50’ye yakın bir tercihle 1.40 oranlı 2.5 Gol Üstü’nden yana… Bunun yanında da oran 1.05 olmasına rağmen Fransa galibiyeti de kuponlarda yerini almış. İlk Yarı 1.5 Üstü ile 1.30 orandan ilk devrede en az 2 gol bekleyenler de dikkatleri çekmekte!