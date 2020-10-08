Fransa - Ukrayna maç sonucu: 7-1 Kim bu çocuk? Eduardo Camavinga...

Milli maç haftasında hazırlık karşılaşmasında Fransa, Stade de France'da Ukrayna'yı ağırladı. Fransızlar maçtan 7-1'lik galibiyetle ayrılırken, mücadelenin ilk golünü atan 17 yaşındaki forvet Eduardo Camavinga gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Aouar'dan Martial'a, Mbappe'den Giroud'ya, Griezmann ve Pogba'ya kadar adeta yıldızlar topluluğu olan Fransa'da, gencecik Eduardo Camavinga da attığı golle alkış topladı.

Ligue 1'de bu sezon lider olan, geçen sezonu da 3. sırada bitiren Rennes'in altyapısından yetişen Camavinga'nın değeri yaklaşık 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Maçta Fransa'nın diğer golleri Giroud (2), Vitalii Mykolenko (k.k), Tolisso, Griezmann ve Mbappe'den gelirken, Ukrayna'nın tek golünü ise Viktor Tsygankov attı.







