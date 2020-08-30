Fransa Turu yağmurla başladı

Normal şartlarda temmuz ayının başında başlaması gereken 107. Fransa Bisiklet Turu’nda pedallar dün döndü...Koronavirüs gölgesinde başlayan Fransa Turu’nun ilk etabı Nice şehrinde yağmur altında gerçekleşti. Birçok kazanın yaşandığı 156 km’lik yarışı UAE Emirates takımından Norveçli pedal Alexander Kristoff 3 saat 46 dakika 13 saniyelik derecesiyle kazandı. Böylece tarihte 4. kez bir Norveçli kürsüye çıktı.

Fransa Turu’nun 2. etabı bugün Nice şehrinde devam edecek. 186 km’lik etapta sporcular tırmanış parkurunda mücadele edecek. Yarış TSİ 12.35’te başlayıp EuroSport’tan yayınlanacak.