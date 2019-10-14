Fransa - Türkiye maçı öncesi flaş açıklama: Sesi sonuna kadar açarız

Fransa Futbol Federasyon Başkanı Noel La Graet, Türkiye maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Graet, ''Gereken güvenlik önlemlerini aldıklarını belirtirken, milli marşlarının Konya’daki ilk maçta olduğu gibi ıslıklanmamasını istediklerini söyledi.''

14 Ekim 2019, Pazartesi 06:41 Son Güncelleme:
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Fransa - Türkiye maçı öncesi flaş açıklama: Sesi sonuna kadar açarız

Fransa Futbol Federasyon Başkanı Noel La Graet, Türkiye maçı için gereken güvenlik önlemlerini aldıklarını belirtirken, milli marşlarının Konya’daki ilk maçta olduğu gibi ıslıklanmamasını istediklerini söyledi.

La Graet, “Bu maç öncesi Türk yetkililerle konuştuk ve taraftarların davranışları konusunda uyarılarda bulunduk. Güvenlik konusunda uzman bir ekibimiz var. Onlar görev yapacak. Islıklar ve tezahüratlar dışında sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyoruz. Burada da yaparlarsa, ıslıkları susturmak için sesi sonuna kadar açarız” açıklamasını yaptı.

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