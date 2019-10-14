Fransa Futbol Federasyon Başkanı Noel La Graet, Türkiye maçı için gereken güvenlik önlemlerini aldıklarını belirtirken, milli marşlarının Konya’daki ilk maçta olduğu gibi ıslıklanmamasını istediklerini söyledi.

La Graet, “Bu maç öncesi Türk yetkililerle konuştuk ve taraftarların davranışları konusunda uyarılarda bulunduk. Güvenlik konusunda uzman bir ekibimiz var. Onlar görev yapacak. Islıklar ve tezahüratlar dışında sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tekrar aynı şeyi yaşamak istemiyoruz. Burada da yaparlarsa, ıslıkları susturmak için sesi sonuna kadar açarız” açıklamasını yaptı.

Bu haberi de okudular Fransa - Türkiye | 40 bin Türk seyirci!