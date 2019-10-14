Fransa - Türkiye | Felix Brych ile kazanamıyoruz

Fransa-Türkiye maçında düdük çalacak olan Felix Brych, daha önce Milli Takım'ın 3, kulüp takımlarımızın ise 4 maçını yönetti. Milliler, 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken, kulüp takımlarımız 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

14 Ekim 2019, Pazartesi 06:33
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Fransa - Türkiye | Felix Brych ile kazanamıyoruz

Fransa ile deplasmanda oynayacağımız karşılaşmanın hakemi Felix Brych, daha önce Türkiye’nin 3, kulüp takımlarımızın ise 4 maçını yönetti. Ay-Yıldızlılar, bu hakemle 2011’de sahasında Hırvatistan’a 3-0 yenilirken, 2012’de Danimarka ile sahasında, 2015’te de Hollanda ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Kulüp takımlarında ise 4 mücadelede 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Yönettiği hiçbir maçı kazanamadığımız Alman hakemin yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Marco Fritz de dördüncü hakemlik görevini üstlenecek.

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