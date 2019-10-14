Fransa - Türkiye | 40 bin Türk seyirci!

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Fransa ile deplasmanda çıkacağımız liderlik karşılaşması öncesi ev sahibi ekip, büyük bir şok yaşadı. Alınan bilgiye göre maç öncesi Türk taraftarların, kendilerine ayrılan biletlerin çok daha fazlasını satın aldığı ortaya çıktı. 81 bin kişilik Stade de France’ta Ay-Yıldızlılar’a ayrılan 3 bin 200 biletin satışa çıkmasından kısa süre sonra tükendiği, hem Türkiye’den gelen hem de Avrupa’daki gurbetçilerimizin Fransızlar’ın biletlerine de talip olduğu ve bunların da hemen hemen yarısını satın aldıkları ifade edildi. Fransa’da yaşayan Türk sayısının yaklaşık 700 bin civarında olduğu ifade edilirken, yetkililer bu akşam tribünlerde 40 bin civarında Türk taraftarın olacağını belirtiyorlar.

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Ekstra güvenlik önlemi

Bu durumun farkında olan Fransa Milli Takımı’nın kalecisi Mandanda, “Türkiye güçlü bir rakip ve onlarla evimizde oynayacağız. Kazanıp EURO 2020 biletini almak istiyoruz. İlginç bir maç olabilir çünkü ülkemizde, Stade de France’ta Türk seyircilerin vatandaşlarımızla aynı sayıda olacaklarını öğrendik” dedi. Takımın stoperi Lenglet de stadın yarısının konuk ekibin seyircisinden oluşacağı haberleriyle ilgili olarak, “Kendi evimizde bize düşmanmışız gibi mi davranacaklar? Bence stadyumda en az 50 bin Fransız olacak. Eğer olmazsa buna karşın yapabileceğimiz bir şey yok. Bu maçı kazanacak şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Bu arada yetkililerin de Türkiye maçı için ekstra güvenlik önlemleri aldığı ifade edildi.

Mini yorum: (Jeremy Talbot/ AFP muhabiri)

Rövanşı almak istiyorlar

Fransa’nın, Konya’da Türkiye’ye kaybettiği maçın ardından teknik direktör Didier Deschamps, bunun sadece bir iş kazası olduğunu söylemişti. Önemli eksikler olsa da Deschamps, bu maçı kazanacakları konusunda hem kendisine hem de takımına çok güveniyor. Eksiklere rağmen İzlanda’yı deplasmanda yenmeyi başardılar. Sonuçta Fransa’nın yedekleri de çok iyi. Oyuncular, ilk maçta kötü bir performans gösterdiklerinin farkındalar ve Konya’daki mağlubiyetin rövanşını almak istiyorlar. Polis, yoğun güvenlik önlemi almış durumda. İki ülke arasında Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı sebebiyle ilişkiler gergin gözüküyor. Fransızlar’ın maç sırasında bu durumu protesto etme ihtimali de bulunuyor. Biz de tribünlerde Türkler’in sayısının fazla olacağını öğrendik. Muhtemelen Stade de France’ta Fransa, bu akşam ev sahibi olmayacak.

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