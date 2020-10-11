Fransa - Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda dev bir maç oynanacak. 6 puanlı Portekiz ile Fransa'nın kapışması nefesleri kesecek. Yıldızlar topluluğu Fransa, evinde kazanıp rakibine büyük bir çelme takmak istiyor. Portekiz ise süperstar Ronaldo ile 3 puana uzanmanın peşinde. Futbolseverler, maçın başlamasına dakikalar kala, google üzerinden ''Fransa - Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.
UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Gecenin en önemli maçlarından birisi Fransa'da oynanacak. Son dünya şampiyonu Fransa, Portekiz'i konuk edecek. 6 puanlı iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Pogba ve Mbappe'li Fransa, evinde 3 puana uzanıp rakibini sollamak istiyor. Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz ise dev rakibini ekarte etmenin peşinde.
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Fransa - Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Stade de France'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande'nin yöneteceği dev maç S Sport 2'den naklen yayınlanacak.
Fransa - Portekiz ilk 11'ler:
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Giroud.
Portekiz: Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Carvalho, Danilo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Felix, Ronaldo