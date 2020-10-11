UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Gecenin en önemli maçlarından birisi Fransa'da oynanacak. Son dünya şampiyonu Fransa, Portekiz'i konuk edecek. 6 puanlı iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Pogba ve Mbappe'li Fransa, evinde 3 puana uzanıp rakibini sollamak istiyor. Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz ise dev rakibini ekarte etmenin peşinde.









Fransa - Portekiz maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Stade de France'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande'nin yöneteceği dev maç S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

Fransa - Portekiz ilk 11'ler:

Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Giroud.

Portekiz: Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Carvalho, Danilo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Felix, Ronaldo