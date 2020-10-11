Fransa - Portekiz (CANLI İZLE)
UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nda dev bir maç oynanıyor. 6 puanlı Portekiz, Fransa'ya konuk oluyor. Yıldızlar topluluğu Fransa, evinde kazanıp rakibine büyük bir çelme takmak istiyor. Portekiz ise süperstar Ronaldo ile 3 puana uzanmanın peşinde. S Sport 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
UEFA Uluslar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor. Gecenin en önemli maçlarından birisi Fransa'da oynanıyor. Son dünya şampiyonu Fransa, Portekiz'i konuk ediyor. 6 puanlı iki takımın mücadelesi nefesleri kesecek. Pogba ve Mbappe'li Fransa, evinde 3 puana uzanıp rakibini sollamak istiyor. Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz ise dev rakibini ekarte etmenin peşinde. Stade de France'da oynanan karşılaşma TSİ 21.45'te başladı. İspanya Futbol Federasyonu'ndan Del Cerro Grande'nin yönettiği dev maç S Sport 2'den naklen yayınlanıyor.
FRANSA - PORTEKİZ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYIN
Fransa - Portekiz ilk 11'ler:
Fransa: Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez, Kante, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Giroud.
Portekiz: Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Carvalho, Danilo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Felix, Ronaldo