Fransa - Polonya maçı iddaa oranları

Avustralya ve Danimarka engellerini kayıpsız atlattıktan sonra Tunus karşısında ciddi bir rotasyon yapan Fransa, 90+8'de Antoine Griezmann ile 1-1'i de bulmuştu ancak VAR kararıyla iptal olan gol sonrası 3 maçı 6 puanla ve gol averajı farkıyla D Grubu'nun lideri olarak bitirdiler. Cuma günü antrenmana çıkmayan sol bek Theo Hernandez, Polonya maçı öncesi son antrenmanda takımla birlikte çalıştı; ilk 11'deki yerini alabilecek. Sağ bekte de Jules Kounde'yi izleyeceğiz. Orta sahayı Adrien Rabiot ve Aurelien Tchouameni tutacak; "10 numara" pozisyonunda Griezmann olacak. Fransa Milli Takımı formasıyla en çok gol atan isimler sıralamasında Thierry Henry ile zirveyi paylaşan (51 gol) Olivier Giroud, hücumun en ilerisinde yer alacak. Giroud'ya kanatlardan Ousmane Dembele ile Kylian Mbappe destek verecek.

FRANSA - POLONYA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Meksika'ya karşı hücumda zorlanan ve 0-0'la sahadan ayrılan Polonya, Suudi Arabistan'ın 1 penaltı kaçırıp 1 de kalecisinin gol hediye ettiği karşılaşmayı 2-0 kazanıp Arjantin maçı öncesi rahatlamıştı. Arjantin'e 2-0 kaybetmelerine rağmen 1 gol az yedikleri ya da Meksika 3 maçın toplamında onlardan 1 gol az attığı için C Grubu'nu 4 puanla 2. sırada bitirip Son 16 vizesi almayı başardılar. Grup maçlarında 2 penaltı ve sayısız kurtarış yapan Wojciech Szczesny, takımın en büyük kozu! Szczesny'nin önünde "Jakub Kiwior & Kamil Glik", onların da önünde "Krystian Bielik & Grzegorz Krychowiak" ikilisi olacak. Hücumdaki Robert Lewandowski'ye orta alandan topu Piotr Zielinski taşıyacak. TD Czeslaw Michniewicz, Fransa maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında; "Onları analiz ettik ama zayıf noktalarını bulmakta zorluk çekiyoruz. Ön alanda çok iyi pres yapmalıyız yoksa hata yapmayacak gibi duruyorlar..." dedi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fransa son 9 maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (2 beraberlik - 4 mağlubiyet)

- Polonya'nın son 7 maçının tamamı "2.5 ALT" bitti. (7 maç - 9 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fransa kazanır" oldu! %15'lik kesim grup aşamasında vasatı aşamayan Polonya karşısında Fransa'ya güveniyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI ALİCAN KOÇAK'TAN "FRANSA-POLONYA" YORUMU

Polonya, bir üst tura yükseldi ama grup maçlarında hiç de iyi bir performans sergilemedi. 3 maçın 2'sinde gol atamadılar. Arjantin maçında rakip kaleye isabetli şut bile çekemediler. Fransa ise gruptan çıkmayı garantiledikten sonra Tunus karşısında rotasyon yaptı. Kylian Mbappe, Antoine Griezmann gibi yıldız isimler dinlendi. Hedefleri kupayı kazanmak. Polonya'ya en az 2 fark atarlar.