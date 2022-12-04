Dünya Kupası'nın son sahibi Fransa, unvanını korumak istediği Katar'daki turnuvada bu akşam, Polonya ile karşılaşacak. Karim Benzema, Kante ve Pogba gibi isimlerden sakatlık nedeniyle yararlanamayan, kupanın ilk maçında sol beki Lucas Hernandez'i de aynı sebepten kaybeden Horozlar,D Grubu'nda gol averajı sayesinde 2. Avustralya'nın önünde lider olarak bir üst tura çıktı. Favorilerden Fransızlar'ın en büyük kozu elbette Kylian Mbappe olacak. Mbappe'nin bu kupada 3 golü bulunuyor. 3 maçta 1 kez ağları havalandıran Robert Lewandowski'li Polonya,C Grubu'nu averajı sayesinde Meksika'nın önünde ikinci bitirerek 1986'dan (Brezilya'ya 4-0 yenildiler.) sonra ilk kez Son 16'ya kaldı. Bu eşleşmenin kazananı, 10 Aralık'taki çeyrek finalde İngiltere-Senegal maçının galibiyle karşılaşacak.

Fransa-Polonya Dünya Kupası Son 16 Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Thumama Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 18.00'de başlayacak Fransa-Polonya maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fransa-Polonya muhtemel 11'ler:

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiotü, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Polonya: Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Frankowski, Bielik, Krychowiak, Zielinski, Swiderski, Lewandowski