Fransız ekibi PSG’nin yıldızı Neymar’ın ayak tarak kemiği kırılmış ve yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Maçlar sırasında sık sık rakip savunmaların sert müdahalelerine maruz kalan Neymar’la ilgili olarak Fransız radyo kanalı RTL’de bir anket yapıldı. Fransa’nın farklı kesimlerini temsil eden ve 18 yaş üstü yaklaşık bin kişiye, Neymar’ın oyun stili hakkında sorular soruldu.

Ankete katılanlar yüzde 84’ü, Brezilyalı yıldızın rakip oyuncuları futbol tarzıyla provoke ettiğini belirtti.

Bu arada Neymar, sosyal paylaşım sitesinden annesiyle fotoğrafını paylaştı ve “Ne kadar zamanın geçtiği önemli değil. Annenin kucağı, her zaman anne kucağıdır” diye yazdı.