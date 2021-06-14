Giroud, Bulgaristan ile oynanan son hazırlık maçının ardından, oyuna sonradan girip iki gol atmasına karşın; "Koşu göstermeme rağmen bazen bana top gelmiyor. Her zaman en doğru koşuları yaptığımı söyleyemem ama takım arkadaşlarım ceza sahası içinde beni daha fazla görmeli" demişti.

Giroud'nun bu sözlerinin, turnuvaya hazırlık çalışmalarını kişisel olarak olumsuz etkilediğini ifade eden Mbappe; "Ben de forvetim ve her maç aynı duyguyu 365 kez yaşıyorum. Açıkçası Olivier'nin sözleri canımı sıkmadı. Canımı sıkan bunları soyunma odasında bize söylemek yerine basına konuşması. Bu tür açıklamaların turnuva hazırlıklarımızı etkilemesini istemiyorum. Zorlu bir turnuva bizi bekliyor ve önümüze kendi elimizle engel koymamalıyız" dedi. (Bein Sports)