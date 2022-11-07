Fransa Milli Takımı kadrosu açıklanıyor: Sacha Boey ve rakipleri

2022 Dünya Kupası öncesi, turnuvada yer alan takımların geniş kadroları yavaş yavaş belli olmaya başladı. Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın da kadrosu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Galatasaray , forması altında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey'in adı da Fransa Milli Takımı kadrosunda geçiyor.

Milli takım için muhteşem bir oyuncu havuzuna sahip olan Teknik Direktör Didier Deschamps'ın sağ bek bölgesi için elinde çok önemli isimler bulunuyor.

İŞTE ÖNE ÇIKAN ADAYLAR!

NORDI MUKIELE: Fransız basını, Nordi Mukiele'nin milli takıma seçilmesini yüksek ihtimal olarak görüyor. Bu sezon PSG formasıyla ligde sahaya çıktığı 12 maçta bir kez asist yapan Mukiele, takım arkadaşlarına da beş kez şut pası verdi.





Maç başına 6,76 top kapma başarısına sahip olan 25 yaşındaki oyuncunun ligde başarılı ortası yok. Mukiele, savunma yönü, hücum yönünde saha iyi bir oyuncu.

MALO GUSTO: Fransa alt yaş kategorilerinde milli olan 19 yaşındaki oyuncu Lyon'da forma giyiyor. Ligde oynadığı 13 maçta iki kez asist yapmayı başaran Gusto, takım arkadaşlarına 16 kez şut pası verdi.

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11 maçta 22 kez isabetli orta yapmayı başaran Gusto, altı kez kaleyi yokladı ve iki kez isabet yakaladı.

BRANDON SOPPY: Atalanta'da forma giyen genç oyuncu, bu sezon Serie A'da sahaya çıktığı 10 maçta üç kez asist yaptı. 10 maçta iki kez isabetli şut atmayı başaran Soppy, yedi kez takım arkadaşlarına şut pası verdi.

10 maçta 11 kez orta yapan Soppy, bu ortaların üçünde isabet yakalayabildi. Genç oyuncu kariyerinde henüz A Milli Takım forması giyemedi.

BENJAMIN PAVARD: Sacha Boey'un seçilebilmesi için kritik önemdeki oyuncu Bayern Münih forması giyen Benjamin Pavard... Deschamps, hem sağ bek, hem de stoper olarak forma giyen yıldız oyuncuyu son milli maçta sağ tarafta kanat bek olarak kullandı.

Başarılı çalıştırıcının zaman zaman stoperde de görev verdiği Pavard'ı yine bu mevki için düşünmesi halinde Sacha Boey'un seçilme şansı bir hayli artacak. Bayern Münih'te bu sezon iki mevkide de değişmeli olarak oynayan Pavard'ın milli takıma kesinlikle seçilmesi bekleniyor.

SACHA BOEY: Sezon başında kadroda düşünülmeyen, ancak Dubois'nın sakaltığı sonrasında forma giyen ve gösterdiği performansla takımın vazgeçilmezi olan genç oyuncu Milli Takım'a seçilebilir.

Kamerun Milli Takımı'nın teklifini, Fransa Milli Takımı'nı beklediğini ifade ederek reddeden Boey bu sezon ligde 11 maçta görev aldı. Bir kez asist yapan yıldız oyuncu, takım arkadaşlarına 10 kez şut pası verdi.

15 kez başarılı dripling yapan Boey, 77 kez top kazanmayı başardı. Sahada kaldığı süre boyunca 14 kez isabetli orta yapmayı başaran Boey, savunmada 89, hücumda ise 44 bire bir mücadeleden galip çıktı.

Yıldız oyuncu Süper Lig 'de en fazla ikili mücadele kazanan oyuncuların da başında geliyor. Gösterdiği performans ile Fransa Milli Takımı yetkililerini etkileyen Sacha Boey'in son dünya şampiyonunun kadrosuna seçilmesi zor görünse de sürpriz olmayacaktır.

Veriler Comparisonator'den alınmıştır.

Burak ÖZDEMİR | Fanatik.com.tr ÖZEL