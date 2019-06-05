Fransa Milli Takımı, devlet nişanıyla ödüllendirildi

EURO 2020 elemelerinde cumartesi günü A Milli Takım'la kozlarını paylaşacak olan Fransa Milli Takımı'nın oyuncuları, dün Elysee Sarayı'ndaydı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı finalde Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kazanan Fransa kadrosunu ülkenin en prestijli nişanı olan "Legion d'Honneur" ile ödüllendirdi.

Törende konuşan Macron, "Bu unvan, yalnızca iki aylık bir kolektif özveriyi değil, düşünceyi, isteği, dayanışma ruhunu, özveriyi, tevazuyu, azmi, takıma olan adanmışlığı ödüllendiriyor. Buradan Fransız futbol ailesinin tüm üyelerini selamlıyorum. Bu muazzam zafer, Rusya'da doğmuş bir şey değil. Bu başarı, yaşadığımız büyük travmalar sonrası çok uzun süre önce başlattığımız yeniden yapılanma sürecinin ürünüdür." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler