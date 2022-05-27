PSG ile sözleşmesinin sonuna gelen Mbappe'nin ismi Real Madrid ile anılıyordu. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, Parc des Princes'de kalmaya karar verdi ve 2025'e kadar kendini PSG'de tutacak anlaşmaya imza attı.

"BU SALDIRIYI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

"Sayın Tebas, Ligue 1'e ve kulüplerimizden birine karşı son saldırılarınızı onaylamadığımızı ve aynı zamanda tam olarak anlayamadığımızı mümkün olan en güçlü ifadelerle dile getirmek istiyoruz. Ligue 1 dahil olmak üzere Avrupa'nın tüm liglerini temsil etmesi gereken Avrupa Ligleri Başkanı ve rolü Avrupa futbolunun ortak çıkarlarını desteklemek olan bir UEFA İcra Komitesi üyesi olarak kapasiteniz göz önüne alındığında, bu saldırıları yapıyor olmanıza daha da çok şaşırdık. Bir oyuncunun başka ligdeki bir kulüple sözleşmesinin yenilenmesinin LaLiga ile ne ilgisinin olduğunu anlamak zor. Ligue 1'e, kulüplerimizden Paris Saint-Germain'e ve oyuncularımızdan Kylian Mbappé'ye yönelik saldırılarınız, defalarca Ligue 1'e ve kulüplerimizden birine atfedilen finansal sürdürülemezlik ve rekabet dengesizliği konusundaki kendi yorumunuza dayanmaktadır.

"DÜNYANIN EN YÜKSEK 2 ÜCRETLİ FUTBOLCUSU R.MADRID'DE YEDEK OTURUYOR"

Öncelikle, finansal istikrar ve sürdürülebilirlik ile ilgili olarak konuşmak gerekirse, iki kulübünüz Real Madrid ve Barcelona son on yılda çok sayıda transfer rekor kırdı. Oyuncu maaşları açısından, Real Madrid, şu anda dünya futbolunun en yüksek ücretli iki oyuncusunu yedek kulübesinde oturtuyor. Borç açısından değerlendirdiğimizde de Avrupa Adalet Divanı'nın Real Madrid ve Barcelona'nın yasa dışı devlet yardımından yararlandığını tespit etmesine rağmen, Barcelona'nın 1,5 milyar Euro'luk bir borç seviyesine sahip olduğu bildiriliyor. Son 10 yılda LaLiga, oyunculara Ligue 1'den %32 daha fazla harcama yaptı. Ligue 1'e kıyasla kendi liginiz dışındaki yabancı oyunculara önemli ölçüde daha fazla ödeme gerçekleştirdiniz.

"LİGİMİZİ KARALAMANIZ KABUL EDİLEMEZ"

Bu konuda Ligue 1'e karşı alenen ve tekrar tekrar bu tutumu benimsemeniz, ligimizi ve kulüplerimizi karalamanız hem kabul edilemez hem de açıkça yanlıştır. Bunu, Ligue 1'i de temsil eden Avrupa Ligleri Başkanı sıfatıyla yapıyor olmanız, sadece çelişkili değil, aynı zamanda tamamen uygunsuzdur. Tekrar tekrar şikayet ettiğiniz finansal sürdürülebilirlik kurallarının, 10 Mayıs 2022'deki UEFA İcra Komitesi’nde oluşturulmasına yardım ettiğiniz ve onayladığınız kurallarla aynı olduğunu da hatırlatmama gerek yok.

"MESSI VE RAMOS AYRILDIĞINDA..."

Konumunuz herhangi bir tutarlılık veya öz farkındalıktan yoksun durumda. İkinci olarak, rekabet dengesine değinmek gerekirse son yıllarda Barcelona ve Real Madrid, Avrupa’da birçok başarı elde etti ancak yine de odağınız ve saldırılarınız ligimizde sabit kalmaya devam ediyor. Fransız kulüplerinin sizin kulüplerinize kıyasla ağır bir şekilde cezalandırıldığı önemli vergi ve sosyal güvenlik farklarından bahsetmediğinizi belirtmek isterim. Ayrıca, rekabet dengesizliğinin zirvesinin, iki kulübünüz tarafından kurulmaya çalışılan Avrupa Süper Ligi olduğu da hiç kimsenin aklından çıkmıyor. Son yorumumuz, ligimizde ve Avrupa futbolunda oyunculara biraz saygılı davranmanızı istemekle ilgili olacak. Lionel Messi, Sergio Ramos ve diğer oyuncular geçen yıl liginizden ayrıldıklarında iyi yönlerini kabul etmek yerine, onların yaşları hakkında yorum yaparak ligimizi “Efsanelerin Veteran Ligi” gibi lanse etmeye çalıştınız. Şimdi, saygısızca karalamalarınız, dünyanın en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen ve benzer bir teklif almasına rağmen liginize kendi isteğiyle katılmayan Kylian Mbappé'ye yönelik görünüyor. Sizden farklı olarak Ligue 1, hem bizim ligimizde hem de sizin liginizdeki oyuncular da dahil olmak üzere Avrupa genelindeki oyuncuları överek tanıtıyor. Mektubunuzun ardından Ligue 1'in; diğer liglerden, kulüplerden ve Avrupa futbolunun paydaşlarından çok sayıda destekleyici mesaj alması bizim tarafımızdan memnuniyet ve gurur verici.