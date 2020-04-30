Fransa'da başbakan Edouard Philippe'in "Spor müsabakaları bu şekilde devam edemez. Buna izin veremeyiz" açıklamasının ardından PSG'nin şampiyon edildiği belirtiliyor. Fransız medyasından L'Equipe'in haberine göre; 12 puan farkla lig lideri olan PSG şampiyon ilan edildi.

Salı akşamı başbakan Edouard Philippe'in açıklamalarının ardından ligler ve tüm sportif müsabakalar durmuş ancak herhangi bir iptal ya da tescil kararı çıkmamıştı. Tüm bu belirsizlik ortamında ise Fransız spor basınının amiral gemisi L'Equipe'ten önemli bir iddia geldi. Gazetenin haberine göre; PSG 2019/2020 sezonunun şampiyonu ilan edildi.

Küme düşme potasında ise daha oynanacak 10 maç olmasına rağmen Amiens ve Toulouse da bu şartlarda küme düşecekler.

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