Fransa Ligue 1'in 34. hafta mücadelesinde Paris Saint-Germain, sahasında Lens'e karşı şampiyonluk maçına çıktı.

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken Arjantinli yıldız Lionel Messi 68. dakikada topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne taşıdı. Konuk ekip Lens ise 88. dakikada Jean'ın golüyle skora dengeyi getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca sahadan 1-1 beraberlik ile ayrılarak puanını 78'e yükselten PSG, bitime 4 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.





Tarihindeki 10. şampiyonluk

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Lille'e kaptıran PSG, bu sezon kupaya uzanmayı başararak kulüp tarihinin 10. şampiyonluğunu elde etti. Fransız ekip aynı zamanda son 10 yılda 8. şampiyonluğunu kazanmış oldu. Tarihinde 10. kez kupayı kazanan PSG, Saint-Etienne ile şampiyonluk sayılarını da eşitlemiş oldu.

Mauricio Pochettino'nun ilk şampiyonluğu

Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino, Paris Saint-Germain'in başında ligi zirvede bitirerek, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

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