Fransa Ligi'nde Lens rakip tanımıyor... Sarı-kırmızılı takım Ligue 1'in 17. haftasında konuk ettiği Paris Saint Germain'i 3-1 mağlup ederek lidere bir ilki yaşattı.





Karşılaşmada izinli olan Lionel Messi ile birlikte kırmızı kart cezalısı Neymar forma giymedi. Lens 5. dakikada Frankowski ile öne geçti. 8'de konuk ekip Ekitike ile beraberliği sağladı. 28'de Openda ve 47'de Maurice'in golleri ev sahibi takıma zaferi getirdi. Bu sonucun ardından PSG namağlup unvanını kaybetti.

Puanını 40'a yükselten Lens, lider PSG ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

153 MİLYON EUROLUK KADROYLA BÜYÜK İŞ

Lens rakiplerine göre mütevazı kadrosuyla büyük iş yapıyor. Transfermarkt verilerine göre; 154.3 milyon euroluk kadro değeri bulunan sarı-kırmızılı takım kendisinden yaklaşık 6 kat daha değerli (914 milyon euro) Paris Saint Germain'e kafa tutmayı başardı.

TEK YENİLGİSİ LILLE'E

Ligue 1'de tek yenilgisini Lille karşısında 1-0'lık sonuçla alan Lens, tam 7 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor. Sırasıyla Montpellier, Marsilya, Toulouse, Angers ve Clermont'u mağlup ederek 5 maçlık galibiyet serisine imza attılar.





GOL MAKİNESİ OPENDA

Club Brugge'den yaz transfer döneminde 9.8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Lois Openda takımının skor yükünü çekiyor. Belçikalı forvet 17 maçta 8 gol, 1 asistlik performansıyla tam 9 gole katkı sundu.

BAŞARININ MİMARI HAISE

Başarının mimarı ise Franck Haise... 2017'de Lens'in B takımını çalıştıran 51 yaşındaki teknik adam, Şubat 2020'de A takımının başına getirildi. 2027'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Haise, 2016'da Lorient'te geçici teknik direktörlük yapmıştı. Futbolseverler Lens'in peri masalı hikayesinin sezon mutlu sonla bitip bitmeyeceğini merak ediyor. (Skorer)