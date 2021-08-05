Fransa Ligue 1 heyecanı beIN Sports ekranlarında başlıyor

Türkiye’de sporun adresi beIN SPORTS, bu sezon da sporseverlere futbol şöleni yaşatıyor. Milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Cengiz Ünder’in mücadele edeceği Ligue 1’in ilk hafta heyecanı beIN SPORTS 2 ekranlarında izleyiciler ile buluşuyor.

Fransa Ligue 1'de 2021-22 sezonunun ilk düdüğü, 6 Ağustos tarihinde oynanacak Monaco - Nantes maçı ile çalacak. Milli yıldızlarımızın formasını terlettiği son şampiyon Lille ise sezona, 8 Ağustos günü 18.00’da Metz deplasmanında oynayacağı karşılaşmayla başlayacak. Cengiz Ünder’in kadrosunda yer aldığı Marsilya ise haftanın kapanış maçında Montpellier’e konuk olacak.

Transfer ettiği Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum ve Achraf Hakimi gibi yeni yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Paris Saint-Germain ise yeni sezonu, 7 Ağustos Cumartesi gecesi 22.00’da Umut Bozok’un formasını giydiği Troyes deplasmanında, beIN SPORTS ekranlarında açacak.

Fransa Ligue 1'de ilk haftanın maç programı:

6 Ağustos Cuma

22:00 MONACO – NANTES / beIN SPORTS HD 2

7 Ağustos Cumartesi

18:00 O. LYON – BREST / beIN SPORTS HD 2

22:00 TROYES – PARIS SAINT-GERMAIN / beIN SPORTS HD 2

8 Ağustos Pazar

14:00 RENNES - LENS / beIN SPORTS HD 2

16:00 BORDEAUX - CLERMONT / beIN SPORTS HD 2

16:00 NICE - REIMS / beIN SPORTS HD 4

16:00 ST. ETIENNE - LORIENT / beIN SPORTS MAX HD 2

16:00 STRASBOURG – ANGERS / beIN CONNECT

18:00 METZ – LILLE / beIN SPORTS HD 2

21:45 MONTPELLIER – O. MARSEILLE / beIN SPORTS HD 2