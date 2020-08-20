Fransa liginde santra zamanı

Olympique Lillois’nın şampiyon olduğu 1932-33 sezonuyla profesyonel döneme girilen, 2. Dünya Savaşı yüzünden 1939’dan 1945’e kadar ara verilen Ligue 1’in 83. sezonu yarın başlayacak.

Açılış maçı, geçen sezonu 12. sırada tamamlayan Bordeaux ile bir alt sırasında yer alan Nantes arasında oynanacak. Matmut Atlantique Stadı’ndaki maçın başlama vuruşu, TSİ 20.00’de yapılacak.

Küme düşen Amiens ve Toulouse’un yerine yeni sezonda Lorient ve Lens mücadele edecek.

Ligue 1’de 2019-2020 sezonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayında durdurulmuş, nisanda tescillenmişti.

Lille takımında Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’dan sonra Burak Yılmaz’da Ligue 1’e adım atacak.

Olympique Lyon’un Altay’dan bonuslarla beraber 3 milyon avroya kadrosuna kattığı Cenk Özkacar da ilk defa Ligue 1 heyecanı yaşayacak.

İlk haftanın programı

Yarın: Bordeaux-Nantes

22 Ağustos Cumartesi: Dijon - Angers, Lille - Rennes,

23 Ağustos Pazar: Monaco - Reims, Lorient - Strasbourg, Nimes - Brest, Nice - Lens

Marsilya maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Yarın oynanması planlanan Olympique Marsilya-Saint Etienne maçı, Marsilya ekibinde Kovid-19 vakaları çıkması üzerine 17 Eylül’e ertelendi.

Bunun yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale kalan Paris Saint-Germain’in (PSG) Metz ile yapacağı maç 16 Eylül, yarı finalde elenen Olympique Lyon’un Montpellier ile karşılaşacağı müsabaka 15 Eylül’de yapılacak.

PSG son yıllarda kupalara ambargo koydu

Tarihinde ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kalan PSG, bu yılın en büyük favorisi olarak öne çıkıyor.

Son 8 sezonun 7’sinde Ligue 1’i zirvede bitiren PSG, 2013-14 sezonundan bu yana Fransa’da verilen son 29 kupanın 25’ini müzesine götürdü. PSG bu süreçte lig ve Fransa Lig Kupası’nda 6’şar, Fransa Kupası’nda 5, Fransa Süper Kupası’nda ise 8 şampiyonluk kazandı.

Kadrosunda Kylian Mbappe ve Neymar gibi yıldız oyuncuları barındıran Paris ekibi, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi’nin bonservisini aldı.

Avrupa’nın 5. en değerli ligi

İngiltere Premier Lig, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ve Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) ardından dünya futbolunun en değerli beşinci ligi konumundaki Ligue 1, oyuncuların piyasa değerleri bakımından ön plana çıkıyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, Fransa liginde mücadele eden 20 takımın toplam piyasa değeri 3,2 milyar avroyu geçiyor. PSG’nin 801,45 milyon avro değerle başı çektiği Ligue 1’de, Olympique Lyon 358,93 milyon avroyla 2’nci, Monaco ise 312,55 milyon avro değerle 3. sırada yer alıyor.

Saint-Etienne 38 yıldır şampiyonluğa hasret

Profesyonel döneme geçilen 1932-1933 sezonundan bu yana Ligue 1’de en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 10 kez mutlu sona ulaşan Saint-Etienne oldu. Son zaferini 1981’de yaşayan Saint Etienne, 38 yıldır şampiyonluk özlemi çekiyor.

Saint Etienne’i, 9 şampiyonluğa sahip Olympique Marsilya ve PSG takip ediyor. Bu üç takımı, 8’er şampiyonlukla Nantes ve Monaco izliyor.

Olympique Lyon’un 7, Reims ve Bordeaux’nun ise 6’şar şampiyonluğu bulunuyor.

Lig tarihinin en skoreri Onnis

Ligue 1 tarihinin en golcü oyuncusu unvanını, 1971’den 1986’ya kadar formasını giydiği Monaco, Reims, Tours ve Toulon’da toplam 299 kez fileleri havalandıran Delio Onnis elinde tutuyor. Arjantinli santraforu, 255 golle Bernard Lacombe ve 216 golle Herve Revelli takip ediyor.

Bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekoru ise Hırvat Josip Skoblar’a ait. Olympique Marsilya formasıyla 1970-71 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Skoblar, forma giydiği 36 lig maçında 44 kez ağları sarsmış ve Avrupa’da Altın Ayakkabı Ödülü’nün sahibi olmuştu. İkinci sırada ise 2015-16 sezonunda giydiği PSG formasıyla ligde 38 gole imza atan İsveçli Zlatan Ibrahimovic yer alıyor.

AA