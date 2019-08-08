Fransa liginde santra zamanı

Türk futbolcular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın Lille formasıyla mücadele edeceği Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) 2019-20 sezonunun ilk düdüğü yarın çalacak.

Olympique Lillois'nın şampiyon olduğu 1932-33 sezonuyla profesyonel döneme girilen, 2. Dünya Savaşı yüzünden 1939'dan 1945'e kadar ara verilen Ligue 1'in 82. sezonu yarın başlayacak.

Açılış maçı, hayal kırıklığı yarattığı geçen sezonu küme düşme hattının hemen üstünde tamamlayan Monaco ile lig 3'üncüsü Olympique Lyon arasında oynanacak. II. Louis Stadı'ndaki maçın başlama vuruşu, TSİ 21.45'te yapılacak.

Küme düşen Guingamp ve Caen'ın yerine yeni sezonda Metz ve Brest mücadele edecek.

Lille'in 2018 yazında İstanbulspor'dan 2,5 milyon avroya transfer ettiği Zeki Çelik'ten sonra bir diğer milli futbolcu Yusuf Yazıcı da Ligue 1'e adım atacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak Lille'in, Trabzonspor'dan 16,5 milyon avroya kadrosuna kattığı Yusuf, Zeki'nin takım arkadaşı olacak.

İlk haftanın programı

Yarın: Monaco - Olympique Lyon

10 Ağustos Cumartesi: Olympique Marsilya - Reims, Angers - Bordeaux, Brest - Toulouse, Dijon - Saint-Etienne, Montpellier - Rennes, Nice - Amiens

11 Ağustos Pazar: Lille - Nantes, Strasbourg - Metz, Paris Saint-Germain - Nimes

PSG son yıllarda kupalara ambargo koydu

2019 Fransa Süper Kupası'nda Rennes'i 2-1 yenerek sezona kupayla başlayan Paris Saint-Germain (PSG), bu yılın da en büyük favorisi olarak öne çıkıyor.

AA